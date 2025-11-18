Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 10:03
SELECCIÓN... A CAMBIAR LAS MUCHAS DUDAS POR CERTEZAS
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de noviembre del 2025, habló de la selección Colombia que está disputando esta fecha FIFA. También hizo referencia al mal momento de Juan Fernando Quintero con River Plate.
Fuente
Antena 2