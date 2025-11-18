Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de noviembre del 2025
SELECCIÓN... A CAMBIAR LAS MUCHAS DUDAS POR CERTEZAS

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de noviembre del 2025, habló de la selección Colombia que está disputando esta fecha FIFA. También hizo referencia al mal momento de Juan Fernando Quintero con River Plate.

