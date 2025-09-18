Titular. Lorenzo ya le cumplió a Dairo?….NO CREO!!!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de septiembre de 2025, analizó lo hecho por Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño en la derrota de River Plate ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Vélez destacó la victoria de Once Caldas sobre Independiente del Valle y las dos anotaciones de Dayro Moreno. Vélez se refirió a la asamblea de la Dimayor y al futuro técnico de Atlético Nacional.