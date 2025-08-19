Cargando contenido

Palabras Mayores del 19 de agosto de 2025
Mar, 19/08/2025 - 09:05

QUIEN REPARTE MAL LO QUE SE GANA ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE SU POBREZA…

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de agosto de 2025, habló de Selección Colombia y la Liga BetPlay.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia, Por otro lado, Vélez se refirió a las polémicas en el partido entre Junior de Barranquilla contra Bucaramanga en la Liga BetPlay y explicó cómo se reparte el dinero de los derechos de transmisión en el Fútbol Profesional Colombiano

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de agosto de 2025

