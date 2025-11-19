Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de noviembre del 2025
Mié, 19/11/2025 - 10:19

¡Ganamos, sí! ¿Pero jugamos bien…?

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de noviembre del 2025, habló de la selección Colombia. Hizo referencia a lo que fue esta fecha FIFA y a lo que será el Mundial 2026, mismo que tendrá a 30 jugadores por equipo clasificado.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de noviembre del 2025

Carlos Antonio Vélez

Palabras Mayores

Planeta Fútbol

