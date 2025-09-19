Cargando contenido

Palabras Mayores del 19 de septiembre de 2025
Claro que hay que cambiar!!!……. Pero Para bien.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de septiembre de 2025, habló del ranking FIFA.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de septiembre de 2025, habló del ranking FIFA y de las posibilidades que tendría Colombia de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. Vélez analizó lo hecho por Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez en la jornada de Champions League. También destacó los elogios que ha recibido Juan Fernando Quintero. Finalmente, Carlos Antonio se refirió a la asamblea de la Dimayor.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de septiembre de 2025

