Claro que hay que cambiar!!!……. Pero Para bien.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de septiembre de 2025, habló del ranking FIFA y de las posibilidades que tendría Colombia de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. Vélez analizó lo hecho por Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez en la jornada de Champions League. También destacó los elogios que ha recibido Juan Fernando Quintero. Finalmente, Carlos Antonio se refirió a la asamblea de la Dimayor.