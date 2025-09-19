Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 08:26
Claro que hay que cambiar!!!……. Pero Para bien.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de septiembre de 2025, habló del ranking FIFA y de las posibilidades que tendría Colombia de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. Vélez analizó lo hecho por Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez en la jornada de Champions League. También destacó los elogios que ha recibido Juan Fernando Quintero. Finalmente, Carlos Antonio se refirió a la asamblea de la Dimayor.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de septiembre de 2025
Antena 2