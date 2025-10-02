Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 09:06
Santa Fe no Quiso, Medellín Si!!!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de octubre habló de Selección Colombia
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de octubre de 2025, habló de la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra México y Canadá. Vélez se refirió a la situación de Jhon Jader Durán y analizó la actuación de Luis Javier Suárez en la Champions League.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 2 de octubre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2