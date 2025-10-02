Cargando contenido

Palabras Mayores del 2 de octubre de 2025
Palabras Mayores del 2 de octubre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 09:06

Santa Fe no Quiso, Medellín Si!!!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de octubre habló de Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de octubre de 2025, habló de la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra México y Canadá. Vélez se refirió a la situación de Jhon Jader Durán y analizó la actuación de Luis Javier Suárez en la Champions League.

 

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 2 de octubre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez

Imagen
Champions League

Champions League

Imagen
Copa Betplay

Copa Betplay

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Cargando más contenidos

Fin del contenido