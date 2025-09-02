Cargando contenido

Palabras Mayores del 2 de septiembre de 2025
Mar, 02/09/2025 - 08:31

Si no le ganan a Bolivia.. que se vayan TODOS!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de septiembre de 2025, habló de Selección Colombia, Millonarios y América.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y de la obligación que hay de ganarle a Bolivia en la Eliminatoria. Por otro lado, Carlos Antonio se refirió a los errores de los arqueros en el fútbol colombiano, especialmente a los de Guillermo de Amores de Millonarios. Finalmente, Vélez analizó la situación de América de Cali.

