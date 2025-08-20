Cargando contenido

Palabras Mayores 20 de agosto de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 08:38

DAYRO inmenso y en Nacional los que deben dar la cara desaparecen!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de agosto de 2025, habló de la victoria y clasificación de Once Caldas en la Copa Sudamericana. Por otro lado, Vélez analizó las derrotas y eliminaciones de América de Cali y de Atlético Nacional.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 20 de agosto de 2025

