Mié, 20/08/2025 - 08:38
DAYRO inmenso y en Nacional los que deben dar la cara desaparecen!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de agosto de 2025, habló de la eliminación de Nacional y América.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 20 de agosto de 2025, habló de la victoria y clasificación de Once Caldas en la Copa Sudamericana. Por otro lado, Vélez analizó las derrotas y eliminaciones de América de Cali y de Atlético Nacional.
Fuente
Antena 2