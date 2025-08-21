Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 08:53
¿Soluciona todos los problemas de Millos la salida del DT? No creo
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025, habló de la situación de Millonarios.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025, analizó a actuación de Richard Ríos y Jhon Jader Durán en el empate de Fenerbahçe con Benfica en la Champions League. Por otro lado, analizó la derrota Millonarios ante Unión Magdalena y la salida del director técnico David González.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2