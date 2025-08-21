¿Soluciona todos los problemas de Millos la salida del DT? No creo

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025, analizó a actuación de Richard Ríos y Jhon Jader Durán en el empate de Fenerbahçe con Benfica en la Champions League. Por otro lado, analizó la derrota Millonarios ante Unión Magdalena y la salida del director técnico David González.