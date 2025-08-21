Cargando contenido

Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025
Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 08:53

¿Soluciona todos los problemas de Millos la salida del DT? No creo

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025, habló de la situación de Millonarios.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025, analizó a actuación de Richard Ríos y Jhon Jader Durán en el empate de Fenerbahçe con Benfica en la Champions League. Por otro lado, analizó la derrota  Millonarios ante Unión Magdalena y la salida del director técnico David González.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 21 de agosto de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
David González

David González

Imagen

Richard Ríos

Cargando más contenidos

Fin del contenido