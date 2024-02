James seguirá en Sao Paulo pese a las “multitudes ofertas" ¡Presentó excusas a todos!

Está lesionado Quintero, 99% de posibilidad de ausencia en el clásico frente a Independiente, dice hoy el diario deportivo Olé. ¿Qué tiene Quintero? tiene un esguince en su rodilla izquierda.

El técnico Gustavo Costas, de todas maneras, cree que se puede hacer un último esfuerzo para recuperar a JuanFer, pero es esguince en su rodilla izquierda.

Muy buena la calificación que le están dando a Romaña, ese central que no hemos visto por aquí, de Olimpia y de San Lorenzo. Para hablar de los nuestros afuera.

Y como lo cité esta mañana, comienza la MLS hoy, que está llena de jugadores veteranos, que son los que al final mueven el torniquete. Sí, nunca antes con todo y la cantidad de latinos, por ejemplo que tiene Miami, nunca antes las tiendas de artículos deportivos se habían llenado de tantas camisetas de fútbol y, no solamente del Inter de Miami, basta recorrer dos o tres malls, encontrar las tiendas de las marcas reconocidas y aparte de esa rosada, con la negra del Inter, pues las hay de todos los equipos y los chicos están ahí comprando guantes, zapatos, medias, cosa que antes no se daba.

Sí, ese es el efecto de Messi y los veteranos, muy importante desde el business no tanto desde el aspecto deportivo porque ese equipo jugando al fútbol es muy flojo. Pero es una máquina de hacer dinero. Y de crear afición también, ya después viene la parte competitiva, en donde hay una mezcla del cuadro local que es bueno, fuerte físicamente, no es torpe técnicamente.

El jugador joven que busca un bypass, un pasito para irse afuera y el jugador veterano que es el que vende, venden un montón. Colombianos 31, pareja el técnico, argentinos hay 32, en la MLS que comienza hoy

Pero volvemos a lo mismo, el asunto no es cuántos jugadores tenemos en esta o en aquella liga, cuántos vendimos en la temporada pasada, sino cuántos permanecen, se mantienen, esa es la cuenta que hay que hacer, porque la estadística nos está hablando constantemente de lo mismo. Y es la cantidad de jugadores que transfieren desde Francia desde Brasil desde Argentina y nosotros sacamos pecho, porque estamos en el top 5 o en el top 10, pues sí, de aquí se va todo el mundo, pero el tema no es cuántos se van sino cuántos se quedan, cuántos permanecen, cuántos se sostienen y cuántos triunfan y, un agregado no menos importante, a qué mercado van.

Lea también: Caerán los débiles y ¿los peces gordos cuándo?

No es lo mismo jugar en Luxemburgo, Albania, Gibraltar, Andorra, que jugar en Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia, Portugal. Sí, no es lo mismo. Esa es la evaluación que hay que hacer, esas son las cifras que hay que manejar.

¡Oiga! partido inoloro, incoloro e insaboro, el de anoche Bragantino vs Águilas. Estadio vacío, partido pobre en todo sentido, con dos equipos más preocupados por no perder que por ganar y se van con un 0 a 0. Por lo menos, en materia de resultados, no arrancamos con la manta en el hombro. Ya hay un empate.

Hoy le toca a Atlético Nacional y pues en la calle, la historia es que Nacional tiene que ganarle a Nacional de Paraguay. Y pregunto ¿Tiene por qué? Porque fue campeón de Copa Libertadores, eso es del pasado, en el fútbol es hoy ni siquiera mañana y hoy Nacional de Colombia está a la par de Nacional de Paraguay.

Sí, en cualquier lugar en el que usted se meta, dicen lo mismo, es que Nacional le tiene que ganar hoy a ese equipo paraguayo, pues ojalá le pueda ganar, pero para mí son fuerzas muy parecidas.

Es que Nacional tiene... tiene una historia sí, la historia no juega, que la hinchada, tampoco juega, que ganó una copa, sí la ganó. Independiente es el Rey de Copas y hace rato no figura en la Libertadores.

No, esas son frases hechas, así como las que mencioné ayer esa de "la mejor defensa es un buen ataque", ¡No hombre! la mejor defensa es una buena defensa. "Las finales no se juegan se ganan", No, hay que jugarlas y ganarlas. Y muchas otras de los mismos autores es esto.

Ahora negar que Atlético Nacional ha mejorado es no entender de qué se trata, que hay un sesgo, claro, que hay una pelea con los dirigentes de Nacional, una interna bravísima, unos intereses mezquinos de expresidentes que hicieron negocio cuando estuvieron aquí y de pronto quieren seguirlo haciendo. Todo lo demás, todo lo que sabemos. Eso sí, no ponen un peso, no son solidarios en los gastos ni en las pérdidas ni pagan el salario de los técnicos ni de los jugadores, pero joden como ninguno.

Ah no, la interna es tenaz y claro esa interna hace que los jugadores buenos sean malos, que el equipo juegue terriblemente mal siempre y todo lo demás.