Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 09:52

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 21 de octubre de 2025

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de octubre de 2025, habló de la selección Colombia sub-20.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de octubre de 2025, habló de la selección Colombia sub-20 y aquellos jugadores que deberían ir al equipo de mayores. También hizo referencia al escándalo de Kevin Mier con Willer Ditta en México y finalizó con el empate de Medellín vs Santa Fe.

Antena 2
