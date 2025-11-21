Sudando la gota gorda… Ganó Nacional.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 21 de noviembre de 2025, analizó la victoria de Atlético Nacional sobre América de Cali en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Por otro lado, Vélez se refirió al sorteo de la Copa del Mundo y además amplió su opinión en la defensa de algunos jugadores de la Selección Colombia.