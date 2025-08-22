Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de agosto de 2025

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia y los criterios de elección que debería tener el director técnico Néstor Lorenzo. Vélez se refirió al debut de Luis Díaz en la temporada 2025/2026 y al futuro de James Rodríguez en el Club León. Finalmente, Carlos Antonio analizó la situación de Millonarios.