Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de agosto de 2025
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de agosto de 2025, habló de Selección Colombia, Luis Díaz y Millonarios.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia y los criterios de elección que debería tener el director técnico Néstor Lorenzo. Vélez se refirió al debut de Luis Díaz en la temporada 2025/2026 y al futuro de James Rodríguez en el Club León. Finalmente, Carlos Antonio analizó la situación de Millonarios.
Antena 2