Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 09:27
Eliminado el Pereira por un descendido... ¡Muy valiente!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de octubre del 2025, habló de Millonarios y la situación con Néiser Villarreal. También hizo referencia a la situación extradeportiva con Sebastián Villa y a la eliminación del Pereira de Copa Betplay.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de octubre del 2025
Antena 2