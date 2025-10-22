Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de octubre del 2025
Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 09:27

Eliminado el Pereira por un descendido... ¡Muy valiente!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de octubre del 2025, habló de Millonarios y la situación con Néiser Villarreal. También hizo referencia a la situación extradeportiva con Sebastián Villa y a la eliminación del Pereira de Copa Betplay.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de octubre del 2025

