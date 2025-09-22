Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 09:54
Al Once Caldas le están dando en la cabeza
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de septiembre de 2025, habló de Atlético Nacional y el papel de Edwin Cardona.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de septiembre de 2025, habló de Atlético Nacional y el papel de Edwin Cardona dentro del equipo. También hizo énfasis en la actualidad del Once Caldas y se refirió a las últimas declaraciones dadas por Falcao.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 septiembre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2