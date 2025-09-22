Cargando contenido

Opinión
Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 09:54

Al Once Caldas le están dando en la cabeza

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de septiembre de 2025, habló de Atlético Nacional y el papel de Edwin Cardona.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de septiembre de 2025, habló de Atlético Nacional y el papel de Edwin Cardona dentro del equipo. También hizo énfasis en la actualidad del Once Caldas y se refirió a las últimas declaraciones dadas por Falcao.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 septiembre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen

Palabras Mayores

Imagen

Planeta Fútbol

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Falcao

Falcao

Cargando más contenidos

Fin del contenido