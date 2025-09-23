Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 23 septiembre de 2025
¿SE LES CAE LA “BAVA”?

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 23 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia sub-20 que irá al Mundial.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 23 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia sub-20 que irá al Mundial. También hizo referencia a Jorge Bava y su continuidad en Independiente Santa Fe.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 23 septiembre de 2025

