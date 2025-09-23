Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 09:36
¿SE LES CAE LA “BAVA”?
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 23 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia sub-20 que irá al Mundial. También hizo referencia a Jorge Bava y su continuidad en Independiente Santa Fe.
