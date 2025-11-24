Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 10:22
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 24 de noviembre de 2025
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de noviembre de 2025, habló de la fecha 2 de los cuadrangulares.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de noviembre de 2025, habló de lo hecho por Richard Ríos en Benfica y Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa el fin de semana. Vélez analizó la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay y las polémicas arbitrales.
Antena 2