Palabras Mayores del 24 de noviembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 10:22

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 24 de noviembre de 2025

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de noviembre de 2025, habló de la fecha 2 de los cuadrangulares.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de noviembre de 2025, habló de lo hecho por Richard Ríos en Benfica y Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa el fin de semana. Vélez analizó la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay y las polémicas arbitrales.

Fuente
Antena 2
