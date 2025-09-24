Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 09:53
La dulce venganza
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de septiembre de 2025, habló de James Rodríguez y su último partido con León. Asimismo, hizo referencia a las Eliminatorias sudamericanas y a la salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe.
Fuente
Antena 2