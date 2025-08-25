Cargando contenido

Palabras Mayores 25 de agosto de 2025.
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 09:38

PARTIDO DE GRAN EXPECTACIÓN, PARTIDO DE GRAN DECEPCIÓN

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 25 de agosto de 2025, habló del empate de América con Nacional y el triunfo de Millonarios

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 25 de agosto de 2025, analizó lo hecho por los jugadores que habitualmente son convocados a la Selección Colombia. Vélez habló de la victoria de Millonarios sobre Junior y del empate entre América de Cali y Atlético Nacional.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 25 de agosto de 2025

Fuente
Antena 2
