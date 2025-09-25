Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 25 septiembre de 2025

Actualizado:
¡QUE PECHO FRÍOS SOMOS!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 25 de septiembre de 2025, habló de la eliminación de Once Caldas de la Copa Sudamericana. También entrevistó a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien habló de la salida de Jorge Bava.
Antena 2