Bolivia viene con lo que tiene.. solo 4 goles anotados de visitante

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 26 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia, después de conocerse la convocatoria de Bolivia, rival en la fecha 17 de la Eliminatoria. Vélez también se refirió a David Ospina, James Rodríguez, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja. Finalmente, Carlos Antonio analizó los números que dejó la derrota de Junior ante Millonarios en Bogotá.