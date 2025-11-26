TOLIMA MATÓ AL LEÓN Y CASI SE ASUSTA CON EL CUERO

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 26 de noviembre de 2025, habló de los bombos y detalles para el sorteo de la Copa del Mundo de 2026. Vélez analizó la jornada de Champions League, especialmente lo hecho por Dávinson Sánchez y Richard Ríos. Finalmente, Carlos Antonio se refirió a la victoria de Deportes Tolima sobre Santa Fe en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales.