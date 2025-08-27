Cargando contenido

Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025
Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025.
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 08:47

Muy pocos, incluidos árbitros, conocen la ley de juego!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025, habló de Selección Colombia, Millonarios

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025, habló de la convocatoria de la selección de Venezuela para enfrentar a Colombia. Vélez se refirió de los jugadores que por méritos deben ser convocados por Néstor Lorenzo. También analizó la situación de Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Jhon Jader Durán y Jhon Arias. Finalmente, Carlos Antonio habló del partido entre Millonarios y Real Cartagena por Copa BetPlay.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Venezuela

Venezuela

Imagen
Millonarios

Millonarios

Cargando más contenidos

Fin del contenido