Muy pocos, incluidos árbitros, conocen la ley de juego!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025, habló de Selección Colombia, Millonarios
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025, habló de la convocatoria de la selección de Venezuela para enfrentar a Colombia. Vélez se refirió de los jugadores que por méritos deben ser convocados por Néstor Lorenzo. También analizó la situación de Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Jhon Jader Durán y Jhon Arias. Finalmente, Carlos Antonio habló del partido entre Millonarios y Real Cartagena por Copa BetPlay.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 27 de agosto de 2025
