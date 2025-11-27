Cargando contenido

Palabras Mayores del 27 de noviembre de 2025
Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 10:11

Nacional se agrieta

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de noviembre de 2025, elogió a Luis Suárez y habló de la Liga BetPlay.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 27 de noviembre de 2025, habló de lo hecho por Luis Javier Suárez en el triunfo de Sporting en Champions. Vélez se refirió a la posibilidad de que Cartagena tenga fútbol en primera división. Finalmente, Carlos Antonio analizó la victoria de Fortaleza sobre Bucaramanga y el empate de Nacional con Junior.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 27 de noviembre de 2025

Fuente
Antena 2
