Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 28 de agosto de 2025

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia antes de conocerse la convocatoria para las fechas 17 y18 de la Eliminatoria. También analizó lo hecho por Richard Ríos y Jhon Jader Durán en Champions League. Vélez se refirió a lo que dice la prensa alemana sobre Luis Díaz y opinó sobre el trabajo de los árbitros en Colombia y en el mundo.