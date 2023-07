¡Canchas llenas, muchos goles y muchos errores!, ¡Viva la Copa!

Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores del 28 de julio de 2023, se refirió a Sebastián Villa (Boca Juniors) y Kylian Mbappé (París Saint Germain), quienes no están siendo tenidos en cuenta ni siquiera para entrenar. Además, habló sobre los partidos de Copa Betplay, y la buena presencia de público en América vs. Nacional, Cali vs. Santa Fe y Cúcuta vs. Junior. Por último, destacó el buen nivel de algunos futbolistas en Colombia y los varios errores que hubo en los partidos mencionados.