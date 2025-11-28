Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 09:59
¿Y QUÉ SERÁ DE LA VIDA DEL DIM?
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de noviembre, habló del triunfo de América sobre Medellín en la Liga BetPlay.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de noviembre de 2025 habló de las novedades que tendrían las Eliminatorias Conmebol para el próximo Mundial. Vélez se refirió a la expulsión de Jhon Jader Durán en la Europa League. Finalmente, Carlos Antonio analizó la victoria de América sobre Medellín en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
