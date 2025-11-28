Cargando contenido

Palabras Mayores del 28 de noviembre de 2025
Palabras Mayores del 28 de noviembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 09:59

¿Y QUÉ SERÁ DE LA VIDA DEL DIM?

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de noviembre, habló del triunfo de América sobre Medellín en la Liga BetPlay.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de noviembre de 2025 habló de las novedades que tendrían las Eliminatorias Conmebol para el próximo Mundial. Vélez se refirió a la expulsión de Jhon Jader Durán en la Europa League. Finalmente, Carlos Antonio analizó la victoria de América sobre Medellín en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Conmebol

Conmebol

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Jhon Jader Durán

Cargando más contenidos

Fin del contenido