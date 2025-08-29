Millos mucho patrimonio, pocos títulos, Nacional, al revés

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia y de su director técnico Néstor Lorenzo. Vélez destapó que al interior del equipo nacional hay muchas molestias en algunos jugadores, hasta el punto de asegurar que no hay liderazgo y el vestuario está roto. Por otro lado se refirió a Jhon Jader Durán, luego de la salida de José Mourinho del Fenerbahçe.