Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025
Vie, 29/08/2025

Millos mucho patrimonio, pocos títulos, Nacional, al revés

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia y de su director técnico Néstor Lorenzo. Vélez destapó que al interior del equipo nacional hay muchas molestias en algunos jugadores, hasta el punto de asegurar que no hay liderazgo y el vestuario está roto. Por otro lado se refirió a Jhon Jader Durán, luego de la salida de José Mourinho del Fenerbahçe. 

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025

