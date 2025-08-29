Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 09:01
Millos mucho patrimonio, pocos títulos, Nacional, al revés
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025, habló de la Selección Colombia y de su director técnico Néstor Lorenzo. Vélez destapó que al interior del equipo nacional hay muchas molestias en algunos jugadores, hasta el punto de asegurar que no hay liderazgo y el vestuario está roto. Por otro lado se refirió a Jhon Jader Durán, luego de la salida de José Mourinho del Fenerbahçe.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 29 de agosto de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2