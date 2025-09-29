Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 09:22
Los Luchos la siguen rompiendo
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de septiembre de 2025, habló del partido entre Millonarios y Nacional.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de septiembre de 2025, habló del partido entre Millonarios y Nacional. También hizo referencia a Juan Fernando Quintero y al debut de Colombia en el Mundial Sub 20.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 29 septiembre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2