Lun, 03/11/2025 - 08:48

NACIONAL GANÓ BIEN, PERO MUY LARGO

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de noviembre del 2025, habló del partido entre Nacional y América. También hizo énfasis en el inicio del Mundial sub-17 que inicia este lunes en Qatar y donde se espera protagonismo de la selección Colombia.
 

