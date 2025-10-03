Cargando contenido

Palabras Mayores 3 de octubre de 2025
Palabras Mayores 3 de octubre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 08:45

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 de octubre de 2025

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de octubre de 2025, habló de Selección Colombia y Atlético Nacional.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia, de la convocatoria para los amistosos contra México y Canadá y la posibilidad de jugar frente a Portugal. Vélez destacó lo hecho por Daniel Muñoz con Crystal Palace en Conference League. Carlos Antonio se refirió al nuevo técnico de Atlético Nacional. Finalmente, analizó el empate de la Selección Colombia sub 20 con Noruega en el Mundial.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 de octubre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Cargando más contenidos

Fin del contenido