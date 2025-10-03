Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 de octubre de 2025

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia, de la convocatoria para los amistosos contra México y Canadá y la posibilidad de jugar frente a Portugal. Vélez destacó lo hecho por Daniel Muñoz con Crystal Palace en Conference League. Carlos Antonio se refirió al nuevo técnico de Atlético Nacional. Finalmente, analizó el empate de la Selección Colombia sub 20 con Noruega en el Mundial.