Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 08:28
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 septiembre de 2025
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de septiembre de 2025, habló de la Eliminatoria y de la Selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y el partido que disputará contra Bolivia por la fecha 17 en la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Vélez explicó las opciones para que Juan Fernando Quintero y James Rodríguez jueguen juntos.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 septiembre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2