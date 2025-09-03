Cargando contenido

Palabras Mayores del 3 de septiembre de 2025.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de septiembre de 2025, habló de la Eliminatoria y de la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y el partido que disputará contra Bolivia por la fecha 17 en la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Vélez explicó las opciones para que Juan Fernando Quintero y James Rodríguez jueguen juntos.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 septiembre de 2025

