Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 30 septiembre de 2025
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 30 septiembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 09:19

LA SELECCIÓN ES MEJOR QUE LO QUE VIMOS

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 30 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia sub 20 que debutó en el Mundial.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 30 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia sub 20 que debutó en el Mundial. También hizo énfasis en Atlético Nacional y lo que pasará con su nuevo técnico.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 30 septiembre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen

Planeta Fútbol

Imagen

Palabras Mayores

Cargando más contenidos

Fin del contenido