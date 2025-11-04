Actualizado:
Los que dicen que vienen a Millos no vienen
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de noviembre del 2025, habló del mercado de fichajes de Millonarios y del debut de Colombia en el Mundial sub 17. También hizo referencia a los colombianos que disputarán esta jornada de Champions League.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 4 de noviembre del 2025
