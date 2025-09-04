Actualizado:
04/09/2025 - 08:27
Carlos Antonio Vélez y sus palabras Mayores del 4 septiembre de 2025
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 4 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y del partido que disputará contra Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
