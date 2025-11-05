Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 09:15
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 5 de noviembre del 2025
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 5 de noviembre del 2025, habló de la fecha 20 de la Liga Betplay y su relación con el calendario de los amistosos con la selección Colombia. También hizo referencia al debut de la 'tricolor' en el Mundial sub-17 y enfatizó en que Win Sports trasmitirá el Mundial 2026.
Fuente
Antena 2