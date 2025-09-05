Cargando contenido

Palabras Mayores del 5 de septiembre de 2025
YA CLASIFICADOS HAY QUE TRABAJAR MUCHO PARA MEJORAR

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 5 de septiembre de 2025, habló de la victoria de la Selección Colombia sobre Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria y analizó la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 5 de septiembre de 2025

Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Selección Colombia

Selección Colombia

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero

