Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de noviembre del 2025
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de noviembre del 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 08:23

¡Ojo! Convocatoria sin perjudicar a nadie

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de noviembre del 2025, habló de la convocatoria de la selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de noviembre del 2025, habló de la convocatoria de la selección Colombia que saldrá en pocas horas. También hizo énfasis en Independiente Santa y su mercado de fichajes.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de noviembre del 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen

Palabras Mayores

Imagen

Planeta Fútbol

Cargando más contenidos

Fin del contenido