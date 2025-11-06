Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 08:23
¡Ojo! Convocatoria sin perjudicar a nadie
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de noviembre del 2025, habló de la convocatoria de la selección Colombia que saldrá en pocas horas. También hizo énfasis en Independiente Santa y su mercado de fichajes.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de noviembre del 2025
Antena 2