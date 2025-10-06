Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 09:07
Del cielo al Infierno la Sub 20
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de octubre de 2025, habló de la convocatoria de la selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 6 de octubre de 2025, habló de la convocatoria de la selección Colombia para la doble fecha FIFA de octubre. Asimismo, hizo referencia a la actualidad de Luis Díaz en el Bayern Munich y a lo que viven los colombianos en el Mundial sub-20.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 6 de octubre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2