Palabras Mayores del 7 de agosto de 2025
Antena 2
Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 09:02

Si no hay vitrina no hay venta!!!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de agosto de 2025, habló de las transferencias de jugadores colombianos.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de agosto de 2025, analizó lo hecho por Richard Ríos y Jhon Jader Durán con Benfica y Fenerbahçe en Champions League. Vélez también habló de las transferencias de los futbolistas colombianos.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de agosto de 2025

0:27 5:25
Fuente
