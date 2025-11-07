Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 08:19
A MIER Y A ARIAS LOS VALORAN MÁS AFUERA QUE EN LA SELECCIÓN
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de noviembre del 2025, habló de la nominación de los colombianos al The Best. También hizo referencia a la convocatoria de la selección Colombia y a las amenazas a Luis Díaz.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de noviembre del 2025
Antena 2