Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de noviembre del 2025
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de noviembre del 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 08:19

A MIER Y A ARIAS LOS VALORAN MÁS AFUERA QUE EN LA SELECCIÓN

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de noviembre del 2025, habló de la nominación de los colombianos al The Best.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de noviembre del 2025, habló de la nominación de los colombianos al The Best. También hizo referencia a la convocatoria de la selección Colombia y a las amenazas a Luis Díaz.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de noviembre del 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen

Palabras Mayores

Imagen

Planeta Fútbol

Cargando más contenidos

Fin del contenido