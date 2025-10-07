Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 7 de octubre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 09:41

Ahora pita El VAR

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de octubre de 2025, habló de los audios del VAR en Chicó vs Nacional.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 7 de octubre de 2025, habló de los audios del VAR que salieron sobre el polémico penal en Boyacá Chicó vs Nacional. También habló de las últimas declaraciones dadas por el 'Pibe' Valderrama.

Audio

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
