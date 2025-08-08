Cargando contenido

Palabras Mayores del 8 de agosto de 2025.
A LUCHO LE EXIGEN DESDE EL DÍA UNO

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de agosto de 2025, habló de Luis Díaz y su debut como titular en Bayern Múnich. También del futuro de Falcao García. Vélez se refirió al presente de David González en Millonarios y Javier Gandolfi en Atlético Nacional. Por otro lado, destacó el inicio de la liga de Portugal. Finalmente, Carlos Antonio dio sus candidatos a ganar el Balón de Oro.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 8 de agosto de 2025

Carlos Antonio Vélez

Luis Díaz

Millonarios

Atlético Nacional

