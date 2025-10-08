Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 10:07
Suicidio Americano
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de octubre de 2025, habló del partido entre Millonarios y América. También hizo énfasis en los procesos de la selección Colombia y lo que será el partido de la sub-20 en el Mundial ante Sudáfrica este miércoles.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 8 de octubre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2