Cargando contenido

Opinión
Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 10:07

Suicidio Americano

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de octubre de 2025, habló del partido entre Millonarios y América.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de octubre de 2025, habló del partido entre Millonarios y América. También hizo énfasis en los procesos de la selección Colombia y lo que será el partido de la sub-20 en el Mundial ante Sudáfrica este miércoles.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 8 de octubre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen

Palabras Mayores

Imagen

Planeta Fútbol

Cargando más contenidos

Fin del contenido