Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 08:49
¡Cero autocrítica!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y su clasificación al Mundial 2026. Hizo énfasis en la autocrítica por parte de jugadores como Santiago Arias y también apuntó a la obligación que tenía el entrenador Néstor Lorenzo.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 8 septiembre de 2025
Fuente
Antena 2