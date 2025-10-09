Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 9 de octubre de 2025
Por fin mostramos fútbol y carácter

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de octubre de 2025, habló de la clasificación de Colombia a los cuartos.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de octubre de 2025, habló de la clasificación de Colombia a los cuartos de final del Mundial sub 20. También hizo referencia al fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

