Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 09:41
Por fin mostramos fútbol y carácter
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de octubre de 2025, habló de la clasificación de Colombia a los cuartos de final del Mundial sub 20. También hizo referencia al fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
