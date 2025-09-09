Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 09:00
Cerremos con dignidad… Nada de pactos
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y del partido con Venezuela.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y lo que será el último partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. También hizo énfasis en las cosas que tiene que mejorar el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 9 septiembre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2