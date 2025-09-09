Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 9 septiembre de 2025
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 9 septiembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 09:00

Cerremos con dignidad… Nada de pactos

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y del partido con Venezuela.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 9 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y lo que será el último partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. También hizo énfasis en las cosas que tiene que mejorar el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 9 septiembre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen

Palabras Mayores

Imagen

Planeta Fútbol

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido