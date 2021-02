Clara Luz Roldán, la guerrera invencible

Conocí a la hoy gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, cuando en 2012, iniciando su segundo período como alcalde de Cali el médico Rodrigo Guerrero, fue designada Secretaria para el deporte y la recreación de la ciudad. Tan sorpresivo fue ese nombramiento que me atreví a cuestionar la decisión del alcalde Guerrero en los programas locales y nacionales de Antena 2 de la época, destacando a la nueva funcionaria como una ilustre desconocida que de Ligas, lo único que seguramente conocía era la prenda que utilizaban las mujeres. Semanas más tarde, en un primer encuentro en el ejercicio profesional de la noticia llegó el primer cara a cara: “Lo primero que debo aclararle -me dijo en una rueda de prensa- es que las mujeres ya no usamos ligas y segundo, que voy a demostrarle que una mujer es lo suficientemente competente para asumir estos retos. Lo único que le pido a los medios es que me dejen trabajar y después hablamos!”.

Dicho y hecho. Las prevenciones sobre su gestión al frente de la ciudad más deportiva de Colombia y referente internacional, comenzaron a disiparse. Si bien no tenía experiencia en estas áreas, su primer acierto fue rodearse de personas que tenían clara la visión de lo que ella, como administradora proyectaba, enfocada hacia un campo que conocía mejor que nadie: la influencia que el deporte ejerce en las conductas de la gente. Un impecable trabajo social con las comunas, sacando de los escombros olvidados escenarios barriales y brindando nuevas opciones de recreación con el incremento de parques deportivos en toda la ciudad, hicieron parte de su agenda. Una labor que dio oportunidades a centenares de técnicos desempleados y la creación de clubes organizados. Ello sin olvidar el apoyo a los deportistas de alta competencia y mantener la vigencia de ciudad deportiva, respaldando eventos de carácter mundial en diversas disciplinas.

Clara Luz Roldán entendió rápidamente el significado del deporte como la industria de las emociones, la pasión, el entusiasmo y la réplica de valores y principios como la lealtad, la ética, el respeto, la responsabilidad, la disciplina, entre otros.



Tras una aplaudida gestión con la Secretaría del deporte y la recreación de Cali, llegó también como la primera mujer en tomar las riendas del Departamento del Valle, donde también dejó su impronta con el ambicioso proyecto “ Valle Oro puro”, con el que sentó las bases para que su región recuperase después de 26 años el título de rey de los Juegos Nacionales. Convertida en la primera dama del deporte llegó a la primera oficina del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, donde cambió anquilosadas estructuras y le dio vida a uno de los proyectos más ambiciosos: Supérate intercolegiado, la auténtica base para el futuro del deporte colombiano y que integró a todos los establecimientos académicos del país.

Pero no todo han sido sonrisas y aplausos para Clara Luz Roldán. Desde que anunció públicamente que padece el linfoma de hodgkin (cáncer), el lunes 14 de septiembre de 2020, inició una valiente batalla para enfrentar las complejidades de su enfermedad sin descuidar sus obligaciones como gobernadora de los vallecaucanos.

Muy seguramente, quien no ha pasado por ese difícil y doloroso trance no alcanzaría a dimensionar esa enorme lucha emocional y espiritual que debió librar Clara Luz en los últimos meses para intentar superar sus angustias íntimas y, al mismo tiempo, ejercer con responsabilidad el día a día de sus obligaciones que como mandataria de los vallecaucanos le confiaron 944 mil escrutinios en la elección más votada del país.

Pero ha sido su espíritu combativo, su resiliencia para superar las adversidades y la fortaleza de su carácter para manejar la barca en medio de las turbulencias lo que ha hecho posible este milagro de vida. Razón suficiente para entender el porqué se le ocurrió manejar su proyecto político con la frase “El Valle invencible”, quizá porque íntimamente tenía claro que lograr sus propósitos necesitaba de tener el alma y el corazón de una guerrera invencible.

El pasado martes 15 de febrero, una exultante Clara Luz Roldán anunciaba la buena nueva en su cuenta de twitter: “ los milagros existen! Y soy fiel testimonio de ello, de la misericordia de Dios. Unidos en la Fe y con el poder de las oraciones de millones de personas, les anuncio que le hemos ganado la batalla al cáncer...”.