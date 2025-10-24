Cargando contenido

Cómo sobran los goles... Acabemos con los goleadores

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de octubre de 2025, habló de lo que necesita la Selección Colombia para mejorar. Vélez se refirió a Jhon Jader Durán y a Néiser Villarreal y a lo que ha hecho Millonarios con el delantero de la Selección Colombia sub 20.

