Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 10:02
Cómo sobran los goles... Acabemos con los goleadores
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de octubre de 2025, habló de los casos de Jhon Jader Durán y Nésier Villarreal.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 24 de octubre de 2025, habló de lo que necesita la Selección Colombia para mejorar. Vélez se refirió a Jhon Jader Durán y a Néiser Villarreal y a lo que ha hecho Millonarios con el delantero de la Selección Colombia sub 20.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 24 de octubre de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2