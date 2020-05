Con las horas contadas

Siguen pasando los días, las semanas y las horas, y no hay aún una luz verde que indique que se van a iniciar labores en el fútbol profesional colombiano. Los protocolos y documentos requeridos por el Gobierno Nacional no han sido avalados, y la incertidumbre se sigue presentando entre la dirigencia del balompié nacional.

Se ha hablado de muchas fechas, pero el incremento de personas contagiadas en el país ha hecho que la situación no sea muy clara para dar nuevamente el pitazo inicial, sobre todo, teniendo en cuenta que los clubes del fútbol colombiano no se han puesto de acuerdo en cómo será la reanudación de la Liga Betplay que es, al parecer, la que inicialmente comenzará a disputarse, ya que poco o casi nada se ha hablado de la Liga Femenina y del Torneo Betplay y mucho menos de la Copa Betplay, que nunca inició.

Finales de mayo, comienzos de junio, segundo semestre de julio, septiembre e incluso primeros días de febrero, son las fechas que han circulado para que reanude el campeonato local, pero por ahora no hay nada confirmado debido a que el Ministerio del Deporte no ha entregado una respuesta en concreto sobre si acepta o no el protocolo que elaboró hace varias semanas la Dimayor. Muy seguro que apenas le den el sí, se podrá dar arranque a las actividades con los entrenamientos.

Incluso, y como para tratar de que haya una pronta solución en las más recientes horas, se presentó una reunión virtual con la presencia del presidente de la FCF, Ramón Jesurún, el presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, los presidentes de los diferentes clubes del FPC y como invitado especial, el senador y ex presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez.

Muy seguro que se pretende limar asperezas entre el gobierno nacional y el señor Vélez, persona no muy bien acogida por sus posturas en un amplio sector de la familia futbolera. Ojalá se puedan aterrizar los temas tratados: fútbol a puerta cerrada y con transmisión por televisión, como lo plantea el ex mandatario Uribe Vélez, o entrenamientos a corto plazo pero sin competencia, como lo vislumbra el gobierno nacional. Si es Uribe Vélez el intermediario que ellos quieren con el gobierno y el ministerio del deporte, pues que aprovechen los nexos con el mandatario Iván Duque para acelerar el regreso al fútbol.

En las más recientes horas también se han realizado varias reuniones entre el presidente de la Dimayor y los diferentes alcaldes las regiones que se han postulado para organizar el fútbol colombiano: Eje Cafetero, Medellín y al parecer Bucaramanga, quieren ser sedes de la Liga Betplay.

Es un hecho, Liga Betplay sí se realizará. ¿Cuándo?, no se sabe. ¿Cómo?, tampoco. ¿Una sola sede?, menos. Pero que el balón va rodar, es lo único que parece concreto. Pero, ¿y de las damas y del Torneo de Ascenso qué? Nadie por ahora se ha manifestado sobre si se van a disputar o no. Incluso ni los propios protagonistas han mostrado ese interés de que se reanude.

¿Será que ya perdieron las esperanzas y piensan que lo mejor es parar y regresar de nuevo en 2021? Pues no me parecería descabellada esa idea. Lo mejor es, y como lo he reiterado en otras ocasiones, que se solucione la Liga Betplay y después mirar los otros torneos, ya que por infraestructura es bastante complicado que puedan cumplir con las exigencias. Además cuentan con el problema de tiempo. Se van agotando los días y no hay forma de disputar al mismo tiempo los tres torneos, me refiero a Liga, Torneo y Liga Femenina.

Como lo dijo hace varios días en los programas de RCN y Antena 2, Fernando Salazar, dueño de Rionegro Águilas, lo mejor es que se acaben los ascensos y descensos por este año; de esta manera no tendría sentido jugar el Torneo de la B. Así se les daría un respiro y más tiempo para organizar el futuro que hasta el momento es poco alagador.

Definitivamente soy de la idea que por lo ajustado del calendario y como dice la canción del Gran Combo, “no hay cama para tanta gente”.